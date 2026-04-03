© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии открытия форума "Абхазия — инвестиции в будущее"

Президент Абхазии рассказал о значении экономического форума для страны

СУХУМ, 3 апр – РИА Новости. Международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности республики и благосостояния её жителей, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии открытия форума.

"Международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" - важный шаг на пути к построению сильной и процветающей страны… проведение масштабного форума будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности республики и благосостояния её жителей", - приводит слова президента Sputnik Абхазия.

По его словам, большой оптимизм внушает представительный статус участников, среди которых успешные бизнесмены, авторитетные эксперты, высокие представители государственных структур и инвесторы.

"Большой интерес к Абхазии - это лучшее подтверждение потенциала республики и её перспектив", - отметил Гунба.

В рамках форума планируются встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, рабочая встреча представителей туристического бизнеса Абхазии и России. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые помогут дать дополнительный толчок для реализации совместных проектов.