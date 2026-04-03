Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/gunba-2084949617.html
Президент Абхазии рассказал о значении экономического форума для страны
Международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности... РИА Новости, 03.04.2026
экономика
абхазия
россия
сергей кириенко
алан гаглоев
южная осетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084947921_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04a06053d66432a3350fccdd83a15146.jpg
https://ria.ru/20260403/putin-2084943162.html
https://ria.ru/20260403/abkhaziya-2084942569.html
абхазия
россия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/03/2084947921_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_73751fe12aad21c03de9480e4aa01fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гунба: экономический форум улучшит инвестиционную привлекательность Абхазии

© Sputnik / Томас ТхайцукПрезидент Абхазии Бадра Гунба на церемонии открытия форума "Абхазия — инвестиции в будущее"
Президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии открытия форума "Абхазия — инвестиции в будущее"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУХУМ, 3 апр – РИА Новости. Международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности республики и благосостояния её жителей, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии открытия форума.
"Международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" - важный шаг на пути к построению сильной и процветающей страны… проведение масштабного форума будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности республики и благосостояния её жителей", - приводит слова президента Sputnik Абхазия.
По его словам, большой оптимизм внушает представительный статус участников, среди которых успешные бизнесмены, авторитетные эксперты, высокие представители государственных структур и инвесторы.
"Большой интерес к Абхазии - это лучшее подтверждение потенциала республики и её перспектив", - отметил Гунба.
В форуме принимают участие президент Южной Осетии Бадра Алан Гаглоев, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.
В рамках форума планируются встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, рабочая встреча представителей туристического бизнеса Абхазии и России. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые помогут дать дополнительный толчок для реализации совместных проектов.
Кроме того, в рамках форума пройдут круглые столы "Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности", "Развитие сельского хозяйства", "Туризм как драйвер развития экономики", "Перспективы развития авиасообщения и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики", "Традиции и перспективы развития виноградарства и виноделия" и "Влияние креативных индустрий на современную экономику".
ЭкономикаАбхазияРоссияСергей КириенкоАлан ГаглоевЮжная Осетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала