Президент Абхазии рассказал о значении экономического форума для страны

СУХУМ, 3 апр – РИА Новости. Международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности республики и благосостояния её жителей, заявил президент Абхазии Бадра Гунба на церемонии открытия форума.
"Международный экономический форум "Абхазия - инвестиции в будущее" - важный шаг на пути к построению сильной и процветающей страны… проведение масштабного форума будет способствовать развитию экономики, улучшению инвестиционной привлекательности республики и благосостояния её жителей", - приводит слова президента Sputnik Абхазия.
По его словам, большой оптимизм внушает представительный статус участников, среди которых успешные бизнесмены, авторитетные эксперты, высокие представители государственных структур и инвесторы.
"Большой интерес к Абхазии - это лучшее подтверждение потенциала республики и её перспектив", - отметил Гунба.
В форуме принимают участие президент Южной Осетии Бадра Алан Гаглоев, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, всего более 500 представителей различных отраслей экономики из 15 регионов России и зарубежных стран.
В рамках форума планируются встречи сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству, рабочая встреча представителей туристического бизнеса Абхазии и России. Также ожидается подписание ряда двусторонних документов, которые помогут дать дополнительный толчок для реализации совместных проектов.
Кроме того, в рамках форума пройдут круглые столы "Роль государства в поддержке инвестиционной деятельности", "Развитие сельского хозяйства", "Туризм как драйвер развития экономики", "Перспективы развития авиасообщения и влияние транспортной инфраструктуры на развитие экономики", "Традиции и перспективы развития виноградарства и виноделия" и "Влияние креативных индустрий на современную экономику".
