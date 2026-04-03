Родители в будущем смогут "смоделировать" ребенка, заявил глава РАН
Родители в будущем смогут генетически "смоделировать" ребенка, и государство должно к этому законодательно подготовиться, так как запреты будут неэффективны,... РИА Новости, 03.04.2026
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Родители в будущем смогут генетически "смоделировать" ребенка, и государство должно к этому законодательно подготовиться, так как запреты будут неэффективны, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Мы думаем, что через какое-то время такая возможность будет, если родители будут готовы на это пойти. Но над этим надо работать, прежде всего с точки зрения последствий. Потому что эти дети и потомки этих детей не должны иметь проблем со здоровьем. Мы считаем, что через определенное время эта задача будет решена", - сказал академик, отвечая на вопрос, насколько велика вероятность, что будущие родители смогут моделировать уже не просто пол, но и самого ребенка.
Сам глава РАН
не является сторонником "выведения таких особых людей".
"Я, конечно, не поддерживаю это дело. Но весь ход истории показывает то, что останавливать какой-то процесс – это не самый эффективный способ. Лучше заранее подготовиться, вырабатывать определенные законы, подходы, как с этим надо обходиться. Одни запреты не помогут", - заключил Красников
.