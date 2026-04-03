Рейтинг@Mail.ru
Родители в будущем смогут "смоделировать" ребенка, заявил глава РАН
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/geny-2084892939.html
Родители в будущем смогут "смоделировать" ребенка, заявил глава РАН
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967030123_0:0:3555:2001_1920x0_80_0_0_f1e9639db3f886d37d803b3e18f9bc41.jpg
https://ria.ru/20260402/biotekhnologii-2084874432.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967030123_671:0:3402:2048_1920x0_80_0_0_caf99a10179da832fb3c97cf5cf432ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Геннадий Красников, Российская академия наук
Родители в будущем смогут "смоделировать" ребенка, заявил глава РАН

© iStock.com / Natali_MisИсследование клеток ДНК
Исследование клеток ДНК - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© iStock.com / Natali_Mis
Исследование клеток ДНК . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Родители в будущем смогут генетически "смоделировать" ребенка, и государство должно к этому законодательно подготовиться, так как запреты будут неэффективны, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Мы думаем, что через какое-то время такая возможность будет, если родители будут готовы на это пойти. Но над этим надо работать, прежде всего с точки зрения последствий. Потому что эти дети и потомки этих детей не должны иметь проблем со здоровьем. Мы считаем, что через определенное время эта задача будет решена", - сказал академик, отвечая на вопрос, насколько велика вероятность, что будущие родители смогут моделировать уже не просто пол, но и самого ребенка.
Сам глава РАН не является сторонником "выведения таких особых людей".
"Я, конечно, не поддерживаю это дело. Но весь ход истории показывает то, что останавливать какой-то процесс – это не самый эффективный способ. Лучше заранее подготовиться, вырабатывать определенные законы, подходы, как с этим надо обходиться. Одни запреты не помогут", - заключил Красников.
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Глава РАН назвал биотехнологии одними из древнейших в мире
2 апреля, 22:06
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала