Германия может вернуться к атомной энергетике, считает депутат АдГ

БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Германия вновь обратится к атомной энергетике в ближайшие годы, так как других способов одновременно сократить углеродные выбросы и не перегружать общество и экономику нет, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре, являющийся спикером парламентской фракции АдГ по энергетической и экономической политике.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал необратимым решение Германии отказаться от атомной энергетики. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой.
"В ближайшие годы Германия вновь обратится к атомной энергетике. Других экономически выгодных способов одновременно снизить выбросы CO2 и дальше не перегружать общество и экономику не существует", - заявил Котре, который входит в состав комитета бундестага по экономике и энергетике.
По его словам, вопрос о том, удастся ли возродить атомную энергетику в Германии настолько быстро, чтобы задействовать уже выводимые из эксплуатации АЭС, будет решаться в дальнейшем.
"До восьми атомных электростанций могут быть вновь подключены к сети с минимальными затратами (в пределах нескольких миллиардов евро). Например, АЭС "Филиппсбург" в последний раз вырабатывала электроэнергию по цене 2,5 евроцента за киловатт-час. В период вывода из эксплуатации атомные станции остаются наиболее экономически выгодным решением", - считает депутат.
Как заявил Котре, технология малых модульных реакторов обладает большим потенциалом, но есть и множество других концепций.
"Главное - обеспечить возобновление использования атомной энергии в Германии. Это и есть политическая задача. А выбор конкретной технологии - прерогатива рынка", - заключил политик.
Премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию Германии партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер ранее выступил за возвращение страны к атомной энергетике в новом формате вопреки позиции Мерца. Аргументируя необходимость возврата Германии к атомной энергетике, Зёдер, в частности, напомнил о продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке и росте цен на мировых энергорынках.
В 2011 году правительство Германии во главе с занимавшей тогда пост канцлера Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима-1". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.