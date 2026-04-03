Германия может вернуться к атомной энергетике, считает депутат АдГ

БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Германия вновь обратится к атомной энергетике в ближайшие годы, так как других способов одновременно сократить углеродные выбросы и не перегружать общество и экономику нет, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре, являющийся спикером парламентской фракции АдГ по энергетической и экономической политике.

"В ближайшие годы Германия вновь обратится к атомной энергетике. Других экономически выгодных способов одновременно снизить выбросы CO2 и дальше не перегружать общество и экономику не существует", - заявил Котре , который входит в состав комитета бундестага по экономике и энергетике.

По его словам, вопрос о том, удастся ли возродить атомную энергетику в Германии настолько быстро, чтобы задействовать уже выводимые из эксплуатации АЭС, будет решаться в дальнейшем.

"До восьми атомных электростанций могут быть вновь подключены к сети с минимальными затратами (в пределах нескольких миллиардов евро). Например, АЭС "Филиппсбург" в последний раз вырабатывала электроэнергию по цене 2,5 евроцента за киловатт-час. В период вывода из эксплуатации атомные станции остаются наиболее экономически выгодным решением", - считает депутат.

Как заявил Котре, технология малых модульных реакторов обладает большим потенциалом, но есть и множество других концепций.

"Главное - обеспечить возобновление использования атомной энергии в Германии. Это и есть политическая задача. А выбор конкретной технологии - прерогатива рынка", - заключил политик.

Премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию Германии партии Христианско-социальный союз ( ХСС Маркус Зёдер ранее выступил за возвращение страны к атомной энергетике в новом формате вопреки позиции Мерца. Аргументируя необходимость возврата Германии к атомной энергетике, Зёдер, в частности, напомнил о продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке и росте цен на мировых энергорынках.