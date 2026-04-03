19:29 03.04.2026 (обновлено: 19:52 03.04.2026)
Есипенко занимает последнее место на турнире претендентов
Есипенко занимает последнее место на турнире претендентов

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в пятом туре шахматного турнира претендентов, проходящего в Пафосе (Кипр).
Партия, в которой Есипенко играл черными фигурами, завершилась на 31-м ходу.
Результаты других партий:
Хикару Накамура (США) - Жавохир Синдаров (Узбекистан) - 0:1;
Фабиано Каруана (США) - Маттиас Блюбаум (Германия) - 1:0;
Аниш Гири (Нидерланды) - Вэй И (Китай) - 0,5:0,5.
Есипенко трижды сыграл вничью и потерпел два поражения на турнире. Россиянин, в активе которого 1,5 балла, делит седьмое и восьмое места в турнирной таблице с Накамурой. Лидирует Синдаров, на счету которого 4,5 балла.
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.
