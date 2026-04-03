Есипенко занимает последнее место на турнире претендентов
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в пятом туре шахматного турнира претендентов, проходящего в Пафосе... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
2026-04-03T19:29:00+03:00
Есипенко занимает последнее место на турнире претендентов
Гроссмейстер Есипенко сыграл вничью с Прагнанандхой на турнире претендентов
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой в пятом туре шахматного турнира претендентов, проходящего в Пафосе (Кипр).
Партия, в которой Есипенко
играл черными фигурами, завершилась на 31-м ходу.
Результаты других партий:
Хикару Накамура
(США
) - Жавохир Синдаров (Узбекистан
) - 0:1;
Фабиано Каруана
(США) - Маттиас Блюбаум (Германия
) - 1:0;
Есипенко трижды сыграл вничью и потерпел два поражения на турнире. Россиянин, в активе которого 1,5 балла, делит седьмое и восьмое места в турнирной таблице с Накамурой. Лидирует Синдаров, на счету которого 4,5 балла.
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре
в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу
.