Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что Анкара не одобряет атаки на Иран - РИА Новости, 03.04.2026
18:41 03.04.2026 (обновлено: 18:49 03.04.2026) дополняется ...
Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что Анкара не одобряет атаки на Иран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу заявил, что Анкара не одобряет атаки на Иран. РИА Новости, 03.04.2026
Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что Анкара не одобряет атаки на Иран

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 3 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу заявил, что Анкара не одобряет атаки на Иран.
"Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Турция не одобряет нападения на Иран, не одобряет ответные действия Ирана в отношении стран региона и продолжает вести переговоры со всеми сторонами, ориентированные на мир и стабильность, чтобы не допустить дальнейшего выхода конфликта из-под контроля", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Переломный момент". Предупреждение России вызвало переполох на Западе
3 апреля, 17:35
 
