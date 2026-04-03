Дзюба объяснил фразу "кинуть бомжа" на примере отказа от перехода в "Зенит"

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба иронично объяснил сленговое выражение "кинуть бомжа" на примере отказа от перехода в петербургский "Зенит" после предварительного согласия, данного в ходе телефонного разговора.