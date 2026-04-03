19:02 03.04.2026
Дзюба объяснил фразу "кинуть бомжа" на примере отказа от перехода в "Зенит"
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба иронично объяснил сленговое выражение "кинуть бомжа" на примере отказа от перехода в петербургский "Зенит" после предварительного согласия, данного в ходе телефонного разговора.
Выражение "кинуть бомжа" означает отправку бесплатного СМС-сообщения с просьбой перезвонить.
"Что такое "кинуть бомжа"? Это когда тебе из "Зенита" звонят с предложением, ты им говоришь "да-да-да" и не переходишь", - сказал Дзюба в видео, опубликованном в Telegram-канале "Акрона".
Дзюбе 37 лет. Нападающий играл за "Зенит" с 2015 по 2022 год, проведя в составе "сине-бело-голубых" 249 матчей и забив 108 голов. С петербургской командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды - Кубок страны.
Смолов поблагодарил суд за прекращение дела о драке
