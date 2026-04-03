В Госдуму внесли проект об увеличении отчислений букмекеров - РИА Новости, 03.04.2026
15:17 03.04.2026
В Госдуму внесли проект об увеличении отчислений букмекеров
россия
айрат гибатдинов
кпрф
госдума рф
https://ria.ru/20260403/posobiya-2084888237.html
https://ria.ru/20260402/taksisty-2084870803.html
Россия, Айрат Гибатдинов, КПРФ, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об увеличении отчислений букмекеров на спорт до 10%

Госдума России
Госдума России. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект об увеличении с 1 января 2028 года размера целевых отчислений букмекеров на поддержку российского спорта до 10% от их выручки, следует из ее базы данных.
Документ направлен на увеличение возможностей для финансирования мероприятий, направленных на развитие профессионального и детско-юношеского спорта посредством повышения целевых отчислений организаторов азартных игр в букмекерских конторах.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям
3 апреля, 02:09
В настоящее время минимальный объем целевых отчислений в отношении каждого организатора азартных игр в букмекерских конторах составляет 30 миллионов рублей в квартал. При этом целевые отчисления букмекеров на 2026-2027 год установлены в размере 2,25% от их выручки, а с 1 января 2028 года - 2,5%.
Законопроект увеличивает минимальный объем целевых отчислений букмекеров до 50 миллионов рублей в квартал. При этом с 1 января 2028 года размер таких отчислений увеличивается до 10%.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в прошлом году доходы букмекеров, осуществляющих легальную деятельность на территории России, "существенно увеличились и достигли примерно триллион рублей". При этом по данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), суммарный объём принятых ставок букмекерами в РФ по итогам года достиг 1,9 триллиона рублей, что на 8-9% больше, чем в 2024 году.
В связи с этим разработчики считают "целесообразным и необходимым" увеличить размер целевых отчислений букмекеров в интересах развития национального спорта. Это, согласно пояснительной записке, позволит "оказать содействие профессиональному спорту, увеличить число детско-юношеских спортивных мероприятий и организаций или мероприятий, предусмотренных программами развития различных видов спорта".
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с момента его официального опубликования.
Такси - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
В Госдуме предложили ввести налоговую льготу для многодетных таксистов
2 апреля, 21:28
 
