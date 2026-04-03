В Госдуму внесли проект об увеличении отчислений букмекеров

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов внесли в Госдуму законопроект об увеличении с 1 января 2028 года размера целевых отчислений букмекеров на поддержку российского спорта до 10% от их выручки, следует из ее базы данных.

Документ направлен на увеличение возможностей для финансирования мероприятий, направленных на развитие профессионального и детско-юношеского спорта посредством повышения целевых отчислений организаторов азартных игр в букмекерских конторах.

В настоящее время минимальный объем целевых отчислений в отношении каждого организатора азартных игр в букмекерских конторах составляет 30 миллионов рублей в квартал. При этом целевые отчисления букмекеров на 2026-2027 год установлены в размере 2,25% от их выручки, а с 1 января 2028 года - 2,5%.

Законопроект увеличивает минимальный объем целевых отчислений букмекеров до 50 миллионов рублей в квартал. При этом с 1 января 2028 года размер таких отчислений увеличивается до 10%.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в прошлом году доходы букмекеров, осуществляющих легальную деятельность на территории России , "существенно увеличились и достигли примерно триллион рублей". При этом по данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), суммарный объём принятых ставок букмекерами в РФ по итогам года достиг 1,9 триллиона рублей, что на 8-9% больше, чем в 2024 году.

В связи с этим разработчики считают "целесообразным и необходимым" увеличить размер целевых отчислений букмекеров в интересах развития национального спорта. Это, согласно пояснительной записке, позволит "оказать содействие профессиональному спорту, увеличить число детско-юношеских спортивных мероприятий и организаций или мероприятий, предусмотренных программами развития различных видов спорта".