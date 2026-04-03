На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области

Число обратившихся за помощью после ЧП под Ульяновском выросло до 55

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Число обратившихся за помощью после схода вагонов под Ульяновском достигло 55, сообщил глава области Алексей Русских на платформе MAX

"Навестил в больнице пострадавших пассажиров поезда "Москва – Челябинск". По последней оперативной информации, всего за медицинской помощью обратилось 55 взрослых пассажиров поезда", — говорится в посте.

Семнадцать пострадавших госпитализировали в три разных больницы региона.