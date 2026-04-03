Глава РАН рассказал о работе над роем беспилотников - РИА Новости, 03.04.2026
00:36 03.04.2026
Глава РАН рассказал о работе над роем беспилотников
Технологии, Геннадий Красников, Российская академия наук
Глава РАН рассказал о работе над роем беспилотников

Ударный FPV-дрон. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские ученые продвинулись в технологических наработках для военных целей в сфере искусственного интеллекта, создании роботов и управлении роем беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
"Надо говорить не только о роботах, но еще и об искусственном интеллекте, так называемом машинном обучении, применении этих технологий в военном деле. Ведь для того, чтобы использовать робототехнику, в том числе и в вооружении, необязательно, чтобы робот был человекоподобный. Можно и на гусеничной платформе это все производить. У нас на достаточно высоком уровне наработки идут, которые в том числе применяются сегодня в зоне СВО", - сказал академик.
Развитие искусственного интеллекта, по его словам, сегодня связано не только с автономным транспортом, а фактически с управлением роем автономного транспорта. "То есть когда этот автономный транспорт взаимодействует между собой: сам определяет, кто главную функцию выполняет, кто второстепенную, и уже в зависимости от меняющейся обстановки принимается решение. Оператор уже не в состоянии управлять таким количеством задач, ими управляет уже сам рой роботов. Этим уже сейчас занимаются наши исследователи", - пояснил Красников.
Второй очень важный момент в управлении роем биспилотников - это понятие доверенности. "То есть все системы должны быть доверенными, чтобы никто не мог перехватить управление, когда вроде бы есть робот, а он уже чью-то другую функцию выполняет, враждебную по отношению к нам", - заключил академик.
