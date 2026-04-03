Беглов рассказал о строительстве метро до Пулково
Продление метро до аэропорта "Пулково" необходимо не только Санкт-Петербургу, это также зона федеральных интересов, у города в этом вопросе твердая и абсолютно... РИА Новости, 03.04.2026
Беглов: продление метро до Пулково является зоной федеральных интересов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Продление метро до аэропорта "Пулково" необходимо не только Санкт-Петербургу, это также зона федеральных интересов, у города в этом вопросе твердая и абсолютно обоснованная позиция, власти со своей стороны готовы оперативно начать эту работу при получении софинансирования, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов.
По его словам, власти города обсуждают с правительством России
конкретные механизмы софинансирования строительства метро до аэропорта с последующим продлением до "Экспофорума", Царского Села
и Технологических долин.
"У нас твердая и абсолютно обоснованная позиция. Продление Кировско-Выборгской линии в Пушкинский район
нужно не только Петербургу
. Аэропорт "Пулково
", выставочный комплекс "Экспофорум", музеи Царского Села, две Технологических долины – Университета ИТМО
, а также СПбГУ
и Морского технического, знаменитой "Корабелки" - работают или будут работать на всю Россию. Это зона федеральных интересов", - сказал Беглов
.
Проект продолжения Кировско-Выборгской линии был представлен президенту России Владимиру Путину
в 2024 году на торжествах в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, напомнил губернатор.
"Президентом был подписан ряд поручений, включая строительство КАД-2 и ШМСД (Широтной магистрали скоростного движения - ред.). Одно из поручений было – проработать вопрос о выделении федеральных средств в размере 500 миллиардов рублей для развития Санкт-Петербургского метрополитена на ближайшие 6 лет", - рассказал Беглов.
Он подчеркнул, что город со своей стороны готов максимально оперативно заключить государственный контракт на разработку проектной документации, пройти процедуру государственной экспертизы.
"В целом этот отрезок – важный шаг к комплексному развитию всей южной части Петербурга… И мы сделаем этот шаг при получении федерального софинансирования", - подчеркнул Беглов.
Губернатор напомнил, что, согласно генеральному плану города, строительство линии метро до аэропорта "Пулково" запланировано в срок до 2030 года, продление этой же линии до станции "Царское Село" - до 2040 года.