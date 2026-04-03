Беглов рассказал о строительстве метро до Пулково

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Продление метро до аэропорта "Пулково" необходимо не только Санкт-Петербургу, это также зона федеральных интересов, у города в этом вопросе твердая и абсолютно обоснованная позиция, власти со своей стороны готовы оперативно начать эту работу при получении софинансирования, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов.

По его словам, власти города обсуждают с правительством России конкретные механизмы софинансирования строительства метро до аэропорта с последующим продлением до "Экспофорума", Царского Села и Технологических долин.

"У нас твердая и абсолютно обоснованная позиция. Продление Кировско-Выборгской линии в Пушкинский район нужно не только Петербургу . Аэропорт " Пулково ", выставочный комплекс "Экспофорум", музеи Царского Села, две Технологических долины – Университета ИТМО , а также СПбГУ и Морского технического, знаменитой "Корабелки" - работают или будут работать на всю Россию. Это зона федеральных интересов", - сказал Беглов

Проект продолжения Кировско-Выборгской линии был представлен президенту России Владимиру Путину в 2024 году на торжествах в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, напомнил губернатор.

"Президентом был подписан ряд поручений, включая строительство КАД-2 и ШМСД (Широтной магистрали скоростного движения - ред.). Одно из поручений было – проработать вопрос о выделении федеральных средств в размере 500 миллиардов рублей для развития Санкт-Петербургского метрополитена на ближайшие 6 лет", - рассказал Беглов.

Он подчеркнул, что город со своей стороны готов максимально оперативно заключить государственный контракт на разработку проектной документации, пройти процедуру государственной экспертизы.

"В целом этот отрезок – важный шаг к комплексному развитию всей южной части Петербурга… И мы сделаем этот шаг при получении федерального софинансирования", - подчеркнул Беглов.