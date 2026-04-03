В "Балтике" рассказали об интересе к игрокам со стороны "серьезных клубов"

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Спортивный директор футбольного клуба "Балтика" Армен Маргарян в разговоре с РИА Новости заявил, что игроки калининградцев привлекли внимание серьезных клубов, и отметил, что к одному из них есть интерес из чемпионата Бразилии.
"На на двух-трех игроков будет устойчивый спрос внутри лиги, возможно извне тоже будут клубы, которые заинтересуются. Думаю, многие клубы следят за нашими игроками и сами решат, кто им интересен", - сказал Маргарян на полях мероприятия, организованного Talent Scout.
На вопрос о том, контактировала ли "Балтика" с потенциальными покупателями, спортивный директор калининградцев отметил, что "пока рано". "Знаю, что есть несколько футболистов, которыми интересуются зарубежные клубы, но они пока просто на уровне сбора информации. Возможно, это лонг-лист, возможно они просто присматриваются к ним и думают, включать ли их в этот лонг-лист. Знаю точно, что наши игроки привлекли интерес серьезных клубов. Точно к одному игроку есть интерес из Латинской Америки, из Бразилии", - пояснил собеседник агентства.
"Балтика" проводит первый сезон после возвращения в Российскую премьер-лигу. После 22 туров калининградцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка и на 7 очков отставая от идущего первым "Краснодара".