"АвтоВАЗ" анонсировал начало производства Lada Azimut в Тольятти

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производство кроссовера Lada Azimut начнется в Тольятти в сентябре 2026 года, сообщил "АвтоВАЗ".

« "АвтоВАЗ" поддерживает курс на технологическое лидерство, заданный Президентом России... в сентябре 2026 года в Тольятти стартует выпуск Lada Azimut - первого российского кроссовера за более чем 20 лет", - говорится в сообщении компании в МАХ.

Как отметил президент компании Максим Соколов по итогам заседания регионального совета Союза машиностроителей в Санкт-Петербурге, текущая экономическая ситуация требует от предприятий более тщательного планирования инвестиций, увеличения сроков проектов и адаптации производственных планов к снижению потребительского спроса, добавили в компании.