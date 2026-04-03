https://ria.ru/20260403/azimut--2084938036.html
"АвтоВАЗ" анонсировал начало производства Lada Azimut в Тольятти
Производство кроссовера Lada Azimut начнется в Тольятти в сентябре 2026 года, сообщил "АвтоВАЗ". РИА Новости, 03.04.2026
2026-04-03T11:05:00+03:00
авто
тольятти
россия
санкт-петербург
максим соколов
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062657417_0:225:1081:833_1920x0_80_0_0_1b499d7dde4ff5b25e688510e5205604.jpg
https://ria.ru/20260320/avtovaz-2081879239.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062657417_0:35:1081:845_1920x0_80_0_0_e1806d38b5794d4a4a388391ba60a45d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Производство кроссовера Lada Azimut начнется в Тольятти в сентябре 2026 года, сообщил "АвтоВАЗ".
"АвтоВАЗ" поддерживает курс на технологическое лидерство, заданный Президентом России... в сентябре 2026 года в Тольятти стартует выпуск Lada Azimut - первого российского кроссовера за более чем 20 лет", - говорится в сообщении компании в МАХ.
Как отметил президент компании Максим Соколов по итогам заседания регионального совета Союза машиностроителей в Санкт-Петербурге, текущая экономическая ситуация требует от предприятий более тщательного планирования инвестиций, увеличения сроков проектов и адаптации производственных планов к снижению потребительского спроса, добавили в компании.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.