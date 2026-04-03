Собянин освободил от должности главного архитектора Москвы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку главного архитектора города Сергея Кузнецова.
"Освободить Кузнецова Сергея Олеговича от замещаемой должности главного архитектора города Москвы, первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству <...> и уволить с государственной гражданской службы <...> по собственной инициативе", — следует из распоряжения, опубликованного на сайте мэра и правительства столицы.
Кузнецов занимал пост главного архитектора Москвы с 2012 года. Он руководил коллективом, строившим парк "Зарядье" с концертным залом, принимал участие в реконструкции стадиона "Лужники" к чемпионату мира по футболу, а также в развитии столичных набережных.
Также архитектор работал над такими проектами, как новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске, Дворец водных видов спорта в Казани, стадион футбольного клуба "Краснодар".
