Гунба и Кириенко обсудили реконструкцию пункта пропуска "Адлер"
15:12 03.04.2026
Гунба и Кириенко обсудили реконструкцию пункта пропуска "Адлер"
СУХУМ, 3 апр – РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко провели совещание по реконструкции приграничного автомобильного пункта пропуска "Адлер", сообщает пресс-служба абхазского лидера.
Первый международный экономический форум "Абхазия — инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля, в его работе принимает участие в том числе Сергей Кириенко.
«

"Бадра Гунба и Сергей Кириенко провели рабочее совещание по вопросу реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер"… После завершения модернизации пропускная способность КПП вырастет в 9,5 раза – до 14 тысяч автомобилей в сутки, а новая схема движения позволит оформлять до 100 транспортных средств одновременно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.

Названный пункт пропуска является одним из самых загруженных на южном направлении: в 2025 году через него проследовало более 12 миллионов человек и 2,7 миллиона транспортных средств. Строительные работы ведутся без остановки работы пункта пропуска, отметила пресс-служба.
"Адлер" является единственным автомобильным пунктом пропуска на границе с Абхазией и одним из самых загруженных в стране как по количеству транспортных средств, так и по числу пассажиров, пересекающих границу. В 2024 году границу здесь пересекло почти 3 миллиона транспортных средств.
Кириенко оценил отдых в Абхазии и отметил туристический интерес к региону
