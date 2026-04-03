Гунба и Кириенко обсудили реконструкцию пункта пропуска "Адлер"
Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко провели совещание по реконструкции приграничного... РИА Новости, 03.04.2026
https://ria.ru/20260403/abhazija-2084985604.html
Гунба и Кириенко провели совещание по реконструкции КПП "Адлер"
СУХУМ, 3 апр – РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко провели совещание по реконструкции приграничного автомобильного пункта пропуска "Адлер", сообщает пресс-служба абхазского лидера.
Первый международный экономический форум "Абхазия — инвестиции в будущее" проходит в республике 3 и 4 апреля, в его работе принимает участие в том числе Сергей Кириенко
"Бадра Гунба и Сергей Кириенко провели рабочее совещание по вопросу реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер"… После завершения модернизации пропускная способность КПП вырастет в 9,5 раза – до 14 тысяч автомобилей в сутки, а новая схема движения позволит оформлять до 100 транспортных средств одновременно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Названный пункт пропуска является одним из самых загруженных на южном направлении: в 2025 году через него проследовало более 12 миллионов человек и 2,7 миллиона транспортных средств. Строительные работы ведутся без остановки работы пункта пропуска, отметила пресс-служба.
"Адлер" является единственным автомобильным пунктом пропуска на границе с Абхазией
и одним из самых загруженных в стране как по количеству транспортных средств, так и по числу пассажиров, пересекающих границу. В 2024 году границу здесь пересекло почти 3 миллиона транспортных средств.