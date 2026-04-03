Владелец "Абрау-Дюрсо" рассказал о международных партнерствах компании

СУХУМ, 3 апр - РИА Новости. "Абрау-Дюрсо" сотрудничают с партнерами в ряде иностранных государств, в частности с Индией, ОАЭ, Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном, сообщил РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
«
"Мы с Индией уже тоже подписали (меморандум - ред). Мы работаем активно сейчас и в Арабских Эмиратах. Рас-эль-Хайма такой эмират есть, мы там работаем", - сообщил Титов в кулуарах Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее".
Также он отметил, что "Абрау-Дюрсо" сотрудничает с партнерами в большинстве стран СНГ, например с Казахстаном, Белоруссией.
"Мы работаем в Азербайджане, у нас есть же предприятие в Азербайджане, мы оттуда грузим вино и на Азербайджан грузим вино, так что у нас достаточно большая внешняя задача", - заключил Титов.
13 ноября 2025, 15:22