Житель дагестанского села рассказал, как потерял 200 баранов при наводнении
2026-04-02T11:26:00+03:00
АДИЛЬОТАР (Дагестан), 2 апр - РИА Новости. Житель села Адильотар в Дагестане Исмаил рассказал РИА Новости, что во время наводнения пытался перегнать 200 баранов, чтобы уберечь их, но отара погибла.
В понедельник глава Хасавюртовского района
Багаутдин Мамаев сообщал, что в селе Адильотар затопило около 470 домов из-за мощных ливней.
Среди тех, чье жилье пострадало, оказался и фермер Исмаил. По его словам, в воде оказался и дом, и животноводческие постройки. Семья Исмаила в это время эвакуировалась, а он спасал отару овец.
"Двести голов баранов было. В ту ночь на ту сторону села перегонял их, но такой поток воды был. Все погибли", - посетовал Исмаил.
В Дагестане
в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.