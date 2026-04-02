11:26 02.04.2026 (обновлено: 12:56 02.04.2026)
Житель дагестанского села рассказал, как потерял 200 баранов при наводнении
https://ria.ru/20260401/chp-2084266599.html
https://ria.ru/20260401/dagestan-2084264788.html
Житель дагестанского села рассказал, как потерял 200 баранов при наводнении

Житель села в Дагестане рассказал, как при наводнении погибла отара баранов

© РИА Новости / Зия Гаджиахмедов | Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Подтопленная улица в селе Адильотар Хасавюртовского района Дагестана
АДИЛЬОТАР (Дагестан), 2 апр - РИА Новости. Житель села Адильотар в Дагестане Исмаил рассказал РИА Новости, что во время наводнения пытался перегнать 200 баранов, чтобы уберечь их, но отара погибла.
В понедельник глава Хасавюртовского района Багаутдин Мамаев сообщал, что в селе Адильотар затопило около 470 домов из-за мощных ливней.
Житель Махачкалы спас девочку во время наводнения - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Спасший девочку во время наводнения в Махачкале не считает себя героем
1 апреля, 14:07
Среди тех, чье жилье пострадало, оказался и фермер Исмаил. По его словам, в воде оказался и дом, и животноводческие постройки. Семья Исмаила в это время эвакуировалась, а он спасал отару овец.
"Двести голов баранов было. В ту ночь на ту сторону села перегонял их, но такой поток воды был. Все погибли", - посетовал Исмаил.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Волонтер рассказал, как решил помочь Дагестану в борьбе с паводками
1 апреля, 13:59
 
