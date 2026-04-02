Житель дагестанского села рассказал, как потерял 200 баранов при наводнении

АДИЛЬОТАР (Дагестан), 2 апр - РИА Новости. Житель села Адильотар в Дагестане Исмаил рассказал РИА Новости, что во время наводнения пытался перегнать 200 баранов, чтобы уберечь их, но отара погибла.

В понедельник глава Хасавюртовского района Багаутдин Мамаев сообщал, что в селе Адильотар затопило около 470 домов из-за мощных ливней.

Среди тех, чье жилье пострадало, оказался и фермер Исмаил. По его словам, в воде оказался и дом, и животноводческие постройки. Семья Исмаила в это время эвакуировалась, а он спасал отару овец.

"Двести голов баранов было. В ту ночь на ту сторону села перегонял их, но такой поток воды был. Все погибли", - посетовал Исмаил.