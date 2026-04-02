На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Магнитная буря среднего уровня началась на Земле, она может продлиться примерно трое суток, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле происходит магнитная буря среднего уровня. Событие связано с пришедшим потоком быстрого солнечного ветра, который формируется корональной дырой довольно необычной формы. Считается, что общая продолжительность возмущений составит примерно трое суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что в связи с предстоящим приходом к Земле слабого выброса солнечной массы, небольшое усиление бури возможно в ночь на 4 апреля.
В лаборатории напомнили, что предыдущая буря происходила на Земле 21-22 марта, она сопровождалась очень интенсивными полярными сияниями. Учёные не исключили, что и в этот раз может произойти подобное, а сияния могут быть видны над европейской частью России. Но для этого нужно, чтобы геомагнитные возмущения продержались на текущем уровне хотя бы до вечера четверга.