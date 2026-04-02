Захарова призвала к гармоничному развитию искусственного интеллекта

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об искусственном интеллекте, заявила, что его развитие должно быть гармоничным: с одной стороны, не должно быть запретов, а с другой - должны появиться контролирующие рамки и определяющие документы.

"Это тот самый случай, когда должна быть гармония, с одной стороны - развития и незапрета на развитие, а с другой стороны, очевидно, контролирующие и определяющие рамки и документы должны уже появиться", - сказала Захарова , выступая на тематическом круглом столе в Совете Федерации

Дипломат подчеркнула, что сегодня люди используют технологии искусственного интеллекта не по отдельности, а системно.

"Сами себе готовят лекарства - не травы и не народное лечение, это использование химических элементов и формул. Сами себе создают оружие - не 3D принтеры. Ставят эксперименты, тестируют все что угодно", - подчеркнула она.