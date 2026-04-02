Выставка произведений Петра Кончаловского открылась в Русском музее - РИА Новости, 02.04.2026
10:41 02.04.2026 (обновлено: 10:48 02.04.2026)
Выставка произведений Петра Кончаловского открылась в Русском музее
Выставка произведений Петра Кончаловского открылась в Русском музее
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКартина художника П.Кончаловского "Утро испанских пионеров в летнем лагере", представленная на пресс-показе выставки "Петр Кончаловский. Сад в цвету." в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге к 150-летию со дня рождения художника Петра Кончаловского
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Выставка произведений Петра Кончаловского открылась в Государственном Русском музее, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.
"Сегодня в Русском музее открылась выставка "Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения. Сад в цвету". На экспозиции в корпусе Бенуа представлено более 170 произведений художника из коллекции Русского музея и еще 18 ведущих музеев России, а также из семи частных собраний", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКартина художника П.Кончаловского "Полотер", представленная на пресс-показе выставки "Петр Кончаловский. Сад в цвету." в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге к 150-летию со дня рождения художника Петра Кончаловского.
Картина художника П.Кончаловского "Полотер", представленная на пресс-показе выставки "Петр Кончаловский. Сад в цвету." в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге к 150-летию со дня рождения художника Петра Кончаловского.
Пресс-показ выставки "Петр Кончаловский. Сад в цвету." в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге к 150-летию со дня рождения художника Петра Кончаловского.
Сообщается, что первыми посетителями выставки стали министр культуры РФ Ольга Любимова и правнуки Петра Кончаловского – народная артистка России Анна Михалкова, актеры Надежда и Артем Михалковы.
"Петр Кончаловский – выдающийся мастер, оставивший огромное художественное наследие. Выставка дает возможность увидеть его творчество во всей полноте. Один из разделов посвящен семейным фотографиям. Через личную историю художника мы лучше понимаем и его время, и его искусство. Мы видим живую связь большой русской культуры, больших имен и больших традиций", – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Пресс-показ выставки "Петр Кончаловский. Сад в цвету." в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге к 150-летию со дня рождения художника Петра Кончаловского.
Журналист около портрета певицы Зары Долухановой (1955 г) на пресс-показе выставки «Петр Кончаловский. Сад в цвету.» в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге к 150-летию со дня рождения художника Петра Кончаловского.
По его словам, Русский музей продолжает развивать межмузейное сотрудничество, благодаря которому творчество великих русских художников можно максимально полно представить в рамках единого выставочного проекта.
Экспозиция "Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения. Сад в цвету" будет работать для посетителей с 3 апреля до 14 сентября.
Петр Кончаловский родился в 1876 году в Славянске. Учился рисованию в Харькове, Париже и Санкт-Петербурге, стоял у истоков художественного объединения "Бубновый валет", входил в "Мир искусства". Во время Первой мировой войны находился на военной службе. Жил и работал в Москве. С 1947 года являлся действительным членом Академии художеств СССР. Всего создал около двух тысяч произведений. Художник умер в 1956 году, похоронен на Новодевичьем кладбище. Был женат на дочери Василия Сурикова. Дочь Петра Кончаловского Наталья стала матерью известных советских и российских кинорежиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.
