19:55 02.04.2026
В Донецке почтили память военкора Владлена Татарского
Портрет блогера, военного корреспондента, писателя, ополченца Донбасса Владлена Татарского. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Память военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин) почтили в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в Донецке почтили память военного корреспондента Владлена Татарского в годовщину его гибели от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Памятное мероприятие прошло на набережной. Перед присутствующими с акустическим концертом выступил рэпер и блогер Аким Апачев.
"Мы каждый год собираемся на день, когда произошло это событие (гибель Татарского - ред.). Это символично, что на набережной в Донецке прошло мероприятие. Сыграли несколько песен в память нашего брата. Сегодня без слов все понятно, все чувствуют друг друга на глубинном уровне", - сказал РИА Новости Апачев.
Он добавил, что помимо жителей Донецка память погибшего военкора почтили в Мелитополе, Москве, Санкт-Петербурге.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, более 50 человек пострадали.
