21:09 02.04.2026
Испанский велогонщик получил серьезные травмы, попав в ДТП на тренировке
© AP Photo / Andrew MedichiniАвтомобиль скорой помощи в Италии
Автомобиль скорой помощи в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Испанского велогонщика команды Caja Rural - Seguros RGA Хауме Гуарденьо доставили в больницу на вертолете после столкновения с автомобилем во время тренировки, сообщается на странице команды в соцсети Х.
Гуарденьо был помещен в отделение интенсивной терапии с серьезными травмами, состояние 23-летнего спортсмена остается нестабильным.
«
"От имени команды мы выражаем всю нашу поддержку и солидарность Хауме и его семье в этот трудный период. Мы желаем ему скорейшего и полного выздоровления. Мы будем предоставлять дополнительную информацию по мере изменения его состояния", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, велогонщик получил тяжелую травму головы, его состояние вызывает серьезную обеспокоенность врачей. Сообщается, что причиной аварии стал камень, на который наехал спортсмен, после чего он потерял равновесие и врезался в транспортное средство, которое двигалось в противоположном направлении.
