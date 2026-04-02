Глава РАН рассказал о работе над противораковой вакциной
Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, потенциал в этой сфере очень большой, но успехи во многом будут... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T09:27:00+03:00
Наука, Россия, Курская область, Геннадий Красников, Андрей Каприн, Российская академия наук
Глава РАН Красников: российские ученые работают над созданием вакцин против рака
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, потенциал в этой сфере очень большой, но успехи во многом будут зависеть от объема финансирования, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Большие сейчас работы ведутся по противораковой вакцине, созданию лекарства от аутоиммунных заболеваний, в том числе по болезни Бехтерева. Я считаю, что потенциал у нас очень большой. Наши ученые готовы эти задачи решать. Но всё будет зависеть еще от того, сколько государство может выделять ресурсов на это направление", - сказал Красников
.
Накануне Минздрав РФ сообщил, что первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК" для лечения меланомы. Она была применена в НМИЦ радиологии Минздрава России
у 60-летнего жителя Курской области
. Расширение показаний к применению мРНК-вакцин возможно в будущем при условии успешного запуска препарата для лечения меланомы кожи, сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн
.
Красников напомнил, что российские достижения в области фармацевтики проверены временем. "Например, вакцина "Спутник" стала самой эффективной в мире по сравнению с разрекламированными иностранными лекарствами, у которых вскрылись побочные эффекты. И это лишний раз подчеркивает, что наша отечественная школа - одна из лучших", - подчеркнул академик.