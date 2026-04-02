Глава РАН рассказал о работе над противораковой вакциной

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, потенциал в этой сфере очень большой, но успехи во многом будут зависеть от объема финансирования, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Красников напомнил, что российские достижения в области фармацевтики проверены временем. "Например, вакцина "Спутник" стала самой эффективной в мире по сравнению с разрекламированными иностранными лекарствами, у которых вскрылись побочные эффекты. И это лишний раз подчеркивает, что наша отечественная школа - одна из лучших", - подчеркнул академик.