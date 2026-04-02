Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН рассказал о работе над противораковой вакциной
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:27 02.04.2026
Глава РАН рассказал о работе над противораковой вакциной
Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, потенциал в этой сфере очень большой, но успехи во многом будут... РИА Новости, 02.04.2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084268969_514:0:3243:2047_1920x0_80_0_0_c83a3c597a0542690fe921f7efafed39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава РАН рассказал о работе над противораковой вакциной

Глава РАН Красников: российские ученые работают над созданием вакцин против рака

© РИА НовостиГлава Российской академии наук Геннадий Красников
Глава Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости
Глава Российской академии наук Геннадий Красников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские ученые ведут работу над созданием вакцин против рака и аутоиммунных заболеваний, потенциал в этой сфере очень большой, но успехи во многом будут зависеть от объема финансирования, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"Большие сейчас работы ведутся по противораковой вакцине, созданию лекарства от аутоиммунных заболеваний, в том числе по болезни Бехтерева. Я считаю, что потенциал у нас очень большой. Наши ученые готовы эти задачи решать. Но всё будет зависеть еще от того, сколько государство может выделять ресурсов на это направление", - сказал Красников.
Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Назван регион мира с самым высоким показателем по заболеваемости раком
2 апреля, 02:49
Накануне Минздрав РФ сообщил, что первый пациент получил персонализированную мРНК-вакцину "НЕООНКОВАК" для лечения меланомы. Она была применена в НМИЦ радиологии Минздрава России у 60-летнего жителя Курской области. Расширение показаний к применению мРНК-вакцин возможно в будущем при условии успешного запуска препарата для лечения меланомы кожи, сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
Красников напомнил, что российские достижения в области фармацевтики проверены временем. "Например, вакцина "Спутник" стала самой эффективной в мире по сравнению с разрекламированными иностранными лекарствами, у которых вскрылись побочные эффекты. И это лишний раз подчеркивает, что наша отечественная школа - одна из лучших", - подчеркнул академик.
Врач - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В России разработали систему для выявления метастазов
18 марта, 07:12
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала