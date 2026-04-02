Трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу, заявил Ушаков

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу, но российская сторона контактирует с американской и обсуждает, прежде всего, "украинскую проблематику", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так он ответил на просьбу пояснить, можно ли сейчас говорить о паузе в контактах с американцами по украинской проблематике. Он также ответил на вопрос, информирует ли американская сторона российскую о ходе своих переговоров с украинцами.