Британский политик призвал запретить Канье Уэсту въезд в страну

Уэст 26 января этого года купил рекламное место в печатном выпуске газеты Wall Street Journal для публикации извинений за все спровоцированные им в последние годы скандалы. Рэпер рассказал, что 25 лет назад попал в ДТП, в результате которого повредил правую лобную долю головного мозга. Полученная травма спровоцировала у него развитие биполярного расстройства.

По словам Уэста, за его помешательством на нацистской символике и антисемитизме в последние годы стояли именно маниакальные периоды, один из которых случился в начале 2025 года: тогда рэпер впал в маниакальное состояние на четыре месяца. Он отметил, что обратиться за медицинской помощью его убедила жена Бьянка Цензори.