Британский политик призвал запретить Канье Уэсту въезд в страну

ЛОНДОН, 2 апр - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви призвал власти запретить въезд в страну скандально известному американскому рэперу Канье Уэсту, объявленному хедлайнером рэп-фестиваля Wireless, которой пройдет в июле.
Хип-хоп фестиваль Wireless Festival 2026 пройдет 10-12 июля в Финсбери-парк на севере Лондона. В понедельник организаторы Wireless объявили, что Уэст будет хедлайнером каждого вечера. Этот визит рэпера в Великобританию должен стать первым за 11 лет.
"Позвольте мне сначала сказать про Канье Уэста, потому что это очень серьезная тема... Австралийское правительство ранее запретило ему въезд в Австралию за его антисемитские высказывания, разжигающие ненависть, и мы должны сделать также. Министр внутренних дел должен запретить ему въезд в эту страну. Мы должны относиться к антисемитизму более серьезно", - сказал Дейви в ходе пресс-конференции.
Ранее организаторов фестиваля Wireless также осудил мэр Лондона Садик Хан и еврейские организации Британии.
В 2025 году в День победы, который в Европе и США отмечают 8 мая, Уэст выпустил трек, прославляющий Гитлера, а позже представил мерч со свастикой. В ноябре прошлого года рэпер принес извинения еврейскому народу за антисемитские и нацистские высказывания, также поделившись в соцсети X роликом, где извиняется за прошлые действия в присутствии главного раввинского судьи в Марокко, рабби Йешаяху Йосефа Пинто.
Уэст 26 января этого года купил рекламное место в печатном выпуске газеты Wall Street Journal для публикации извинений за все спровоцированные им в последние годы скандалы. Рэпер рассказал, что 25 лет назад попал в ДТП, в результате которого повредил правую лобную долю головного мозга. Полученная травма спровоцировала у него развитие биполярного расстройства.
По словам Уэста, за его помешательством на нацистской символике и антисемитизме в последние годы стояли именно маниакальные периоды, один из которых случился в начале 2025 года: тогда рэпер впал в маниакальное состояние на четыре месяца. Он отметил, что обратиться за медицинской помощью его убедила жена Бьянка Цензори.