ВС России нанесли удары по украинским энергетическим объектам

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российские войска ударили по украинским объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, сообщило Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, <...> беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение предприятию военной промышленности, <...> объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ ", — говорится в сводке

Кроме того, ударам подверглись цеха производства, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 144 районах.

Силы ПВО за сутки сбили пять управляемых авиабомб и 291 беспилотник.