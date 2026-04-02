Российским спортсменам вернули флаг и гимн. Санкциям приходит конец - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
17:05 02.04.2026 (обновлено: 17:06 02.04.2026)
Российским спортсменам вернули флаг и гимн. Санкциям приходит конец
Международный олимпийский комитет (МОК), Паралимпийские игры, Триатлон, Международный союз конькобежцев (ISU), Михаил Дегтярев, Вокруг спорта, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Андрей Васильчин. Еще одна международная федерация объявила о полноценном допуске российских юниоров до соревнований. Флаг и гимн России с конца прошлого года вернулся более, чем в десяток видов спорта, а некоторые федерации шли дальше и допускали всех российских атлетов без ограничений. О медленном, но верном возвращении российского спорта — в материале РИА Новости Спорт.

"Очередное позитивное решение"

В последние месяцы локомотивом возвращения российской символики на мировые спортивные арены стали юниоры. 2 апреля к допустившим отечественную молодежь добавилась Международная федерация триатлона (World Triathlon).
"Российским юниорам и молодежи возвращено право выступать на международных стартах под национальным флагом, с гимном и со всей национальной атрибутикой. Решение вступило в силу немедленно. Поздравляю Федерацию триатлона России, спортсменов, болельщиков и все наше спортивное сообщество с очередным позитивным решением в нашу пользу", — написал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале, сославшись на уведомление президента World Triathlon Антонио Фернандеса Аримани.
Дегтярев добавил, что вернуться на соревнования с флагом атлеты смогут уже в апреле — ждать отечественных спортсменов стоит на этапе European Junior Cup на курорте Торремолинос (Испания), а также Samarkand Para Cup в Узбекистане.
Решение World Triathlon принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Исполком организации 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Рекомендации МОК работают?

Смягчение риторики МОК быстро пошло на пользу российскому спорту. Если раньше федерации, лояльные к российским атлетам, можно было пересчитать по пальцам, то после декабрьских событий их стало значительно больше. Российские юниоры вернулись в конный спорт, фехтование, тяжелую атлетику, дзюдо и другие единоборства… Подвижки есть даже в командных видах спорта — к примеру, на молодежных турнирах получили право выступать российские волейболисты, гандболисты, ватерполисты, бейсболисты и представители хоккея на траве.
"Есть результаты спортивной дипломатии. В конце прошлого года исполком МОК снял все ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта с флагом и гимном. Допуски российским спортсменам выдали уже 16 международных федераций, еще пять на очереди в ближайшее время", — делился прогрессом Дегтярев в своей колонке на РИА Новости.
Михаил Дегтярев
Не стоит забывать и о полном возвращении российской паралимпийской команды, которое болельщики видели на Играх в Италии. Да, до Паралимпиады добрались лишь шесть спортсменов, и получить допуск все еще непросто, но движение в правильном направлении очевидно. И даже в таком усеченном составе россияне не раз и не два слушали гимн и смотрели на развевающийся триколор.
Однако остается еще некоторое количество федераций, которые стоят на своем и не допускают россиян до турниров ни при каких условиях. Футболисты и хоккеисты, биатлонисты и легкоатлеты — этих и многих других спортсменов нет на международных стартах уже несколько лет. Международный союз конькобежцев (ISU) тоже отказывается допускать россиян, несмотря на то что отечественные фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты соревновались на прошедшей Олимпиаде, а МОК на заседании совета ISU в конце марта рекомендовал исправить это в ближайшее время.
"На заседании присутствовало несколько представителей МОК, — сказал один из источников РИА Новости. — Они сообщили членам совета, что МОК рекомендовал допустить российских и белорусских юниоров без каких-либо ограничений, после чего предложили ISU принять решение. Совет принял эту позицию во внимание".
Очевидно, что федераций, последовательно и упрямо отказывающихся от допуска россиян даже в нейтральном статусе, становится все меньше. Такая тенденция не может не радовать. И хотя кто-то, как. например ФИФА, продолжает вести политику двойных стандартов, в перспективе мощное возвращение российского спорта на мировую арену неизбежно.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
