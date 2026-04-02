Российских триатлонистов допустили к соревнованиям с флагом и гимном

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Исполнительный совет Международной федерации триатлона (World Triathlon) принял решение о полноценном допуске российских параатлетов и спортсменов на юниорском и молодежном уровне к международным соревнованиям, сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.