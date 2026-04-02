Российских триатлонистов допустили к соревнованиям с флагом и гимном

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Исполнительный совет Международной федерации триатлона (World Triathlon) принял решение о полноценном допуске российских параатлетов и спортсменов на юниорском и молодежном уровне к международным соревнованиям, сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.
Ранее World Triathlon допускала российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
"Российским юниорам и молодежи возвращено право выступать на международных стартах под национальным флагом, с гимном и со всей национальной атрибутикой. Решение вступило в силу немедленно. Поздравляю Федерацию триатлона России, спортсменов, болельщиков и все наше спортивное сообщество с очередным позитивным решением в нашу пользу", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале, сославшись на уведомление президента World Triathlon Антонио Фернандеса Аримани.
По словам министра, уже в апреле российские спортсмены смогут заявляться на ближайшие старты, включая этапы European Junior Cup на курорте Торремолинос (Испания), а также Samarkand Para Cup в Узбекистане.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
