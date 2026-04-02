Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 02.04.2026 (обновлено: 12:35 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/triatlon-2084741443.html
Российских триатлонистов допустили к соревнованиям с флагом и гимном
2026-04-02T12:20:00+03:00
2026-04-02T12:35:00+03:00
триатлон
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752630001_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5bfec89dd33943b8b2b7607c9dd3fc25.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752630001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b1566de6ca2d050430e83e65bd4bfe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Российских триатлонистов допустили к соревнованиям с флагом и гимном

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТриатлон
Триатлон - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Триатлон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Исполнительный совет Международной федерации триатлона (World Triathlon) принял решение о полноценном допуске российских параатлетов и спортсменов на юниорском и молодежном уровне к международным соревнованиям, сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.
Ранее World Triathlon допускала российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
28 февраля, 16:11
"Российским юниорам и молодежи возвращено право выступать на международных стартах под национальным флагом, с гимном и со всей национальной атрибутикой. Решение вступило в силу немедленно. Поздравляю Федерацию триатлона России, спортсменов, болельщиков и все наше спортивное сообщество с очередным позитивным решением в нашу пользу", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале, сославшись на уведомление президента World Triathlon Антонио Фернандеса Аримани.
По словам министра, уже в апреле российские спортсмены смогут заявляться на ближайшие старты, включая этапы European Junior Cup на курорте Торремолинос (Испания), а также Samarkand Para Cup в Узбекистане.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
Пресс - конференция, посвященная первой мире гонке по триатлону в Антарктиде А100 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
25 декабря 2025, 16:33
 
ТриатлонРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    462
    645
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала