Трамп заявил, что позиция НАТО по Ирану стала для него уроком

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после вложенных США в НАТО денег позиция союзников по Ирану стала для него уроком.
2 апреля, 10:30
Он отметил, что разочарован отсутствием поддержки со стороны североатлантического альянса, которому надо проявить мужество и действовать.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее Трамп пригрозил сократить объем торговли с Испанией после того, как Мадрид закрыл воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в конфликте. Президент также подверг критике НАТО из-за недостаточной вовлеченности: Германия и Франция отказались поддержать США в конфликте с Ираном, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не готов направить флот на Ближний Восток.
Американский лидер допустил, что Вашингтон может прекратить финансовую поддержку НАТО из-за подобных действий альянса.