Трамп заявил, что позиция НАТО по Ирану стала для него уроком - РИА Новости, 02.04.2026
14:50 02.04.2026
Трамп заявил, что позиция НАТО по Ирану стала для него уроком
Президент США Дональд Трамп заявил, что после вложенных США в НАТО денег позиция союзников по Ирану стала для него уроком. РИА Новости, 02.04.2026
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после вложенных США в НАТО денег позиция союзников по Ирану стала для него уроком.
"Они мне были не нужны. Но если бы они мне были нужны, они бы не пришли. Мы тратили ежегодно много денег на НАТО, так что я извлек уроки... как и США", - сказал Трамп, его цитирует издание Politico.
Он отметил, что разочарован отсутствием поддержки со стороны североатлантического альянса, которому надо проявить мужество и действовать.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее Трамп пригрозил сократить объем торговли с Испанией после того, как Мадрид закрыл воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в конфликте. Президент также подверг критике НАТО из-за недостаточной вовлеченности: Германия и Франция отказались поддержать США в конфликте с Ираном, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не готов направить флот на Ближний Восток.
Американский лидер допустил, что Вашингтон может прекратить финансовую поддержку НАТО из-за подобных действий альянса.
