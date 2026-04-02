"Солдат убивают". Обращение Трампа к нации вызвало переполох в США - РИА Новости, 02.04.2026
12:13 02.04.2026
"Солдат убивают". Обращение Трампа к нации вызвало переполох в США
Утверждение президента США Дональда Трампа об устранении угрозы Ирана не соответствует действительности, заявил подполковник американской армии в отставке... РИА Новости, 02.04.2026
"Солдат убивают". Обращение Трампа к нации вызвало переполох в США

Подполковник Дэвис опроверг утверждение Трампа о нейтрализации угрозы Ирана

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Утверждение президента США Дональда Трампа об устранении угрозы Ирана не соответствует действительности, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Этот побежденный и уничтоженный противник продолжает непокорно управлять своей страной. Иранцы продолжают уничтожать американские базы по всему региону. Они продолжают держать наши хваленные авианосцы и эсминцы на огромном расстоянии от берегов Ирана. Они продолжают сбивать наши истребители. Они убивают и ранят наших солдат. И самое главное — они твердо держат под своим контролем Ормузский пролив", — написал он в социальной сети X.

По словам Дэвиса, американская кампания против Иран лишь навредила США и экономикам многих стран.
Трамп ночью в четверг в обращении к нации утверждал, что Иран больше не является угрозой.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20 процентов мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
