СМИ рассказали о целях обращения Трампа к нации

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа было попыткой объяснить цели операции в Иране и развеять опасения о ее затягивании, пишет газета The Wall Street Journal.
"Решение Трампа выступить с речью в прайм-тайм отражало желание его советников объяснить цели войны и развеять опасения, что конфликт превратится в одну из "вечных войн", против которых выступал президент", — говорится в статье.
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00
Как отмечает WSJ, это выступление стало "самым прямым обращением" к нации с начала операции "Эпическая ярость". Газета также обратила внимание, что трансляция велась из того же вестибюля Белого дома, где Трамп выступил с речью в 2020 году после убийства иранского генерала Касема Сулеймани — командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, американским военным базам и другим объектам на Ближнем Востоке. В результате практически полностью прекратилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран. Это привело к резкому росту цен на энергоносители.
Обращение Трампа вызвало ярость в США
2 апреля, 05:18