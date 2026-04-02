"Это оскорбительно": в США забили тревогу из-за сигнала Трампа в обращении

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время вечернего обращения к нации оскорбил союзников, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Как же это оскорбительно — знать, что мы начали эту войну, и сейчас из-за наших действий они страдают. А ты хочешь, чтобы они пришли и подчищали твой военный бардак", — сказал Дэвис, обращаясь к хозяину Белого дома.
Эксперт также обратил внимание на очередное противоречие в словах американского лидера по поводу ситуации в Ормузском проливе.
"Он умудряется заявить, что у нас лучшие вооруженные силы в мире, но мы не можем его разблокировать — а сейчас уже и не собираемся. <…> Очевидно, что это не так просто", — пояснил Дэвис.
Трамп в ночь на четверг выступил с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана. Он заявил, что Штатам не нужен Ормузский пролив, а также пообещал отбросить Иран в "каменный век", если не будет заключена сделка. Трамп добавил, что те страны, которые не могут получить нефть из Ближнего Востока, могут купить энергоносители у Вашингтона.