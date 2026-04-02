00:16 02.04.2026 (обновлено: 09:17 02.04.2026)
СМИ узнали, о чем Трамп объявит в обращении к нации
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации объявит о завершении войны с Ираном, утверждает Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации объявит о завершении войны с Ираном, утверждает Politico со ссылкой на источники.
«
"В среду вечером президент Дональд Трамп в своем обращении в прайм-тайм объявит о завершении месячной войны в Иране на фоне резкого роста цен на нефть и все более неутешительных результатов опросов общественного мнения", — говорится в материале.
Экс-советник американского президента Стив Бэннон заявил, что хозяин Белого дома расскажет о достижениях в Иране и раскроет планы на будущее, а также раскритикует союзников по НАТО.
«
"Две-три недели, четко определенные цели. Пришел, увидел, победил — и мы задержимся еще на пару недель, чтобы завоевать еще больше — возможно, потом будет перемирие. При этом постоянно подчеркивая, что ситуация в Ормузском проливе — это дело ОАЭ и Европы, и мы должны объявить о победе", — сказал он.
Издание отмечает, что эта речь позволит Трампу, помимо прочего, обозначить цели военной операции, объяснить, что считается победой и как он намерен действовать, если переговоры о прекращении огня зайдут в тупик. Это особенно важно с политической точки зрения, поясняет автор, учитывая непопулярность войны с Тегераном среди американцев.
Ранее Белый дом анонсировал, что американский лидер в среду в 21:00 (04:00 мск) обратится к нации по ситуации вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти государств региона.
