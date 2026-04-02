Рейтинг@Mail.ru
Потребление электроэнергии в Татарстане в 2025 г составило 37 млрд кВт.ч - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
13:40 02.04.2026 (обновлено: 14:31 02.04.2026)
Потребление электроэнергии в Татарстане в 2025 г составило 37 млрд кВт.ч
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084780823_0:122:2867:1735_1920x0_80_0_0_45f58b2a59b16bf7533ad8ef15907fac.jpg
https://ria.ru/20260323/tatarstan-2082436711.html
https://ria.ru/20260331/tatarstan-2083998643.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084780823_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cf5670a304e810d216bfb9f7d9b69e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов: мощность энергосистемы Татарстана за десять лет выросла на 16%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Татарстана Рустам Минниханов выступает на пленарном заседании Международного электроэнергетического форума "Энергопром" в Казани. 2 апреля 2026
Глава Татарстана Рустам Минниханов выступает на пленарном заседании Международного электроэнергетического форума "Энергопром" в Казани. 2 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Мощность энергосистемы Татарстана за последние 10 лет выросла на 16% и составляет 8,9 ГВт, а потребление по итогам прошлого года составило 37 миллиардов киловатт-часов, сообщил глава республики Рустам Минниханов.
"Только за последние 10 лет мощность энергосистемы республики выросла на 16% и составляет 8,9 ГВт. Рост выработки электроэнергии превысил 43% и достиг 31 миллиарда киловатт-часов, а потребление составило по прошлому году 37 миллиардов киловатт-часов", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного электроэнергетического форума "Энергопром-2026".
Потребление электроэнергии по итогам 2025 года выросло на 1,9 миллиарда киловатт-часов, или на 5,5% по сравнению с 2024 годом.
По информации Минниханова, Татарстан находится в пятерке лидеров страны по приросту потребления электроэнергии, обеспечивая 32% общего потребления в Приволжском федеральном округе. Он отметил, что сегодня энергосистема республики работает в новом для себя режиме, регулярно обновляя исторический максимум потребления мощности.
"С появлением высокотехнологичных производств перед нами стоит амбициозная задача - строительство 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей", - подчеркнул глава региона.
По словам Минниханова, энергетика является для экономики Татарстана ключевым вектором развития, в ее состав входят три крупных производителя тепловой и электрической энергии, 13 компаний распределительной генерации, 11 территориальных сетевых организаций и 29 сетевых компаний.
Международный электроэнергетический форум "Энергопром-2026" проходит в Казани 1-3 апреля. Это ведущая отраслевая площадка в области электроэнергетики для решения актуальных задач развития отрасли, реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года. С этого года форум получил федеральный статус, его деловая программа включает 68 мероприятий. Организаторы - Минэнерго России и правительство Татарстана.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала