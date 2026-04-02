Потребление электроэнергии в Татарстане в 2025 г составило 37 млрд кВт.ч

КАЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Мощность энергосистемы Татарстана за последние 10 лет выросла на 16% и составляет 8,9 ГВт, а потребление по итогам прошлого года составило 37 миллиардов киловатт-часов, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"Только за последние 10 лет мощность энергосистемы республики выросла на 16% и составляет 8,9 ГВт. Рост выработки электроэнергии превысил 43% и достиг 31 миллиарда киловатт-часов, а потребление составило по прошлому году 37 миллиардов киловатт-часов", - сказал Минниханов в ходе пленарного заседания международного электроэнергетического форума "Энергопром-2026".

Потребление электроэнергии по итогам 2025 года выросло на 1,9 миллиарда киловатт-часов, или на 5,5% по сравнению с 2024 годом.

По информации Минниханова, Татарстан находится в пятерке лидеров страны по приросту потребления электроэнергии, обеспечивая 32% общего потребления в Приволжском федеральном округе. Он отметил, что сегодня энергосистема республики работает в новом для себя режиме, регулярно обновляя исторический максимум потребления мощности.

"С появлением высокотехнологичных производств перед нами стоит амбициозная задача - строительство 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей", - подчеркнул глава региона.

По словам Минниханова, энергетика является для экономики Татарстана ключевым вектором развития, в ее состав входят три крупных производителя тепловой и электрической энергии, 13 компаний распределительной генерации, 11 территориальных сетевых организаций и 29 сетевых компаний.