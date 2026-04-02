16:37 02.04.2026
Суд изъял имущество экс-замглавы МВД Дагестана на 533 миллиона рублей
Дорогомиловский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры РФ имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова на сумму свыше 533 миллионов рублей,... РИА Новости, 02.04.2026
Суд изъял имущество экс-замглавы МВД Дагестана на 533 миллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры РФ имущество бывшего замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова на сумму свыше 533 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил исковые требования полностью, изъял имущество общей стоимостью 533 миллиона 674 тысячи 459 рублей", - сказал собеседник агентства.
Иск к Исмаилову и еще четверым ответчикам об изъятии имущества, объектов недвижимости и транспортных средств был заявлен из-за нарушения антикоррупционного законодательства.
В сентябре 2025 года в Перовском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Исмаилова, его бывшего заместителя - начальника следственного управления МВД Дагестана Далгата Абдулгапурова, а также нескольких следователей и двух коммерсантов.
По версии следствия, Исмаилов, будучи замглавы МВД Дагестана и руководителем следственного управления, с Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ возбудить уголовное дело о незаконном строительстве дома и миллион рублей за принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала.
Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров вложили в криптовалюту 100 миллионов рублей, которые передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Когда бизнесмен стал уклоняться от взятых на себя обязательств, высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование по заявлениям подставных потерпевших, чтобы надавить на него и вернуть средства.
Исмаилов вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным, которые явно выходили за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства, полагает следствие.
