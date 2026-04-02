07:51 02.04.2026
Арабские страны могут потребовать ухода баз США из региона, считает эксперт
Арабские страны могут потребовать ухода баз США из региона, считает эксперт
2026-04-02T07:51:00+03:00
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Арабские страны, если у них есть здравый смысл, потребуют ухода баз США из региона, такое мнение выразил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Если арабские страны обладают хоть каким-нибудь здравым смыслом, то они потребуют от США закрытия военных баз", - сказал Сакс "Известиям".
По словам экономиста, американские базы "нисколько не защищают" страны, в которых расположены. Он отметил, что, напротив, они притягивают удары. По мнению Сакса, пришло время закрыть эти базы раз и навсегда, чтобы обеспечить мир как Ирану, так и его арабским соседям.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
