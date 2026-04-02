США рассчитывали на падение Ирана после устранения Хаменеи, заявил Пушков

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. США рассчитывали, что после устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи государство падёт и народ выйдет на улицы, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"США действительно исходили из того, что с самых первых дней войны им удастся вызвать "смену режима" путем устранения верховного лидера и еще нескольких иранских руководителей. А в Вашингтоне рассчитывали, что после этого начнется обвальное падение всех "костяшек домино" иранской власти, народ выйдет на улицы и дело будет сделано. Именно на это и делалась ставка", - написал он в своем Telegram-канале.
"(После этого США могут - ред.) возможно, захватить несколько иранских островов в Персидском заливе для демонстрации силы и создания представления об американской "победе". Объявить о победе над Ираном и прекратить военные действия, предоставив разбираться с Ормузским проливом другим странам", - добавил политик.
Парламентарий отметил, что именно такой сценарий отвечает последним заявлениям президента США Дональда Трампа, особенно его суждению, что "все это займет еще две-три недели".
"Никакой другой сценарий за такой срок, при нынешнем уровне сопротивляемости Ирана, осуществить невозможно", - констатировал член комитета СФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
