"Величайшая ошибка": обращение Трампа разозлило сенаторов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Обращение президента США Дональда Трампа к нации было одной из самых бессвязных речей о войне в истории страны, заявил в соцсети X лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
"Была ли когда-либо более хаотичная, бессвязная и жалкая президентская речь о войне? Действия Дональда Трампа в Иране будут считаться одной из величайших политических ошибок в истории нашей страны: неспособность сформулировать цели, отчуждение союзников и игнорирование повседневных проблем, с которыми сталкиваются американцы", — написал он.
По словам Шумера, Трамп совершенно не подходит на должность главнокомандующего и об этом знает весь мир.
Американский лидер в ночь на четверг выступил с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана. Он заявил, что Штатам не нужен Ормузский пролив, а также пообещал отбросить исламскую республику в каменный век, если не будет заключена сделка. Трамп добавил, что те страны, которые не могут получить нефть с Ближнего Востока, имеют возможность купить энергоносители у Вашингтона.
