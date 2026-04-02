Спецоперация, 2 апреля: ВС России поразили объекты инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ потеряли на разных направлениях СВО 1305 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны РФ.

Угроза с Запада

Россия и Белоруссия принимают необходимые меры в ответ на растущую угрозу с Запада, современные российские оборонные комплексы, включая "Орешник", надёжно прикрывают общие западные рубежи Союзного государства, заявил посол России в Минске Борис Грызлов в интервью РИА Новости.

Западные страны игнорируют предложению по недопущению эскалации и открыто готовятся к масштабному военному конфликту, отметил Грызлов.

Он добавил, что союзное государство России и Белоруссии ответит мгновенно и решительно, если со стороны Запада будут предприняты агрессивные военные действия.

НАТО продолжает целенаправленную подготовку к войне, сопредельные с Белоруссией государства-члены альянса за десять лет увеличили свои военные расходы в 4-5 раз, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ в Москве.

Трамп сомневается в НАТО

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Штатам, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы.

Раскол в НАТО между США и союзниками в Европе очевиден на фоне ситуации с Ираном, считает директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Трамп подчеркнул, что после вложенных США в НАТО денег позиция союзников по Ирану стала для него уроком.

В Европе считают, что НАТО парализована и уже разваливается, европейские лидеры в узком кругу обсуждают, как реагировать на угрозы Трампа выйти из альянса, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО враждебный альянсом, который считает Россию своим врагом.

Киев опасен для всех

В случае получения Украиной ядерного оружия это может очень быстро спровоцировать ядерную войну на европейском континенте, заявил РИА Новости евродепутат Фернан Картайзер.

Украинские спецслужбы прибегают к абсолютно циничным и безнравственным методам, используя граждан РФ в качестве инструмента для совершения терактов, это серьезная угроза общественной безопасности, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Бастрыкин добавил, что украинские боевики в свое удовольствие били палками и электричеством, а также выпускали собак на пленных российских военнослужащих.

Переговоры по Украине на паузе

Юрий Ушаков. Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию поставлены на паузу, но российская сторона контактирует с американской и обсуждает, прежде всего, "украинскую проблематику", заявил помощник президента РФ

США как страна-посредник в украинском урегулировании сейчас заняты ситуацией в Иране , отметил Песков

Президент России Владимир Путин является убежденным сторонником того, что все разногласия должны регулироваться политико-дипломатическими средствами, добавил Песков.