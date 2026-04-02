На Земле в четверг может начаться магнитная буря

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Геомагнитные возмущения возникли под влиянием корональной дыры на Солнце, они могут перейти в магнитную бурю среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Земле с утра начались геомагнитные возмущения, которые в некоторых аналитических материалах интерпретировали как очень запоздалый приход к Земле облака плазмы, ожидавшегося ещё 31 марта. Но, почти наверняка, это не так. На Землю явно действует корональная дыра: все параметры солнечного ветра меняются просто как по учебнику. Уже в ближайшие часы должны начаться бури уровня G1-G2", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Влияние дыры ожидается не только сегодня, но и завтра, рассказали учёные.

Отмечается, что вспышечная активность Солнца сейчас находится на умеренном уровне, но рискует повыситься. В центр видимого с Земли солнечного диска выходит достаточно крупная группа пятен, в которой в конце марта произошла первая за два месяца вспышка максимального уровня X.