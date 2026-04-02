10:54 02.04.2026
На Земле в четверг может начаться магнитная буря
На Земле в четверг может начаться магнитная буря
2026-04-02T10:54:00+03:00
Земля, Российская академия наук, НАСА, Мощные вспышки на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Геомагнитные возмущения возникли под влиянием корональной дыры на Солнце, они могут перейти в магнитную бурю среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле с утра начались геомагнитные возмущения, которые в некоторых аналитических материалах интерпретировали как очень запоздалый приход к Земле облака плазмы, ожидавшегося ещё 31 марта. Но, почти наверняка, это не так. На Землю явно действует корональная дыра: все параметры солнечного ветра меняются просто как по учебнику. Уже в ближайшие часы должны начаться бури уровня G1-G2", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Влияние дыры ожидается не только сегодня, но и завтра, рассказали учёные.
Отмечается, что вспышечная активность Солнца сейчас находится на умеренном уровне, но рискует повыситься. В центр видимого с Земли солнечного диска выходит достаточно крупная группа пятен, в которой в конце марта произошла первая за два месяца вспышка максимального уровня X.
"При таком положении любое облако плазмы полетит точно в Землю с большой вероятностью радиационного шторма. В этом случае, возможно, получится в прямом эфире наблюдать, какие протоколы предусмотрены у НАСА для таких ситуаций - трансляция с камер лунного корабля работает непрерывно, хотя иногда и показывает синий экран", - добавили учёные.
