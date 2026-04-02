https://ria.ru/20260402/solntse-2084719137.html
На Земле в четверг может начаться магнитная буря
Геомагнитные возмущения возникли под влиянием корональной дыры на Солнце, они могут перейти в магнитную бурю среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T10:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_17:0:1699:946_1920x0_80_0_0_a75a66211d44ab1531a19bffcd697b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_228:0:1489:946_1920x0_80_0_0_0411196c81f51a95fb4f250cce508d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
На Земле в четверг может начаться магнитная буря среднего уровня
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Геомагнитные возмущения возникли под влиянием корональной дыры на Солнце, они могут перейти в магнитную бурю среднего уровня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Земле
с утра начались геомагнитные возмущения, которые в некоторых аналитических материалах интерпретировали как очень запоздалый приход к Земле облака плазмы, ожидавшегося ещё 31 марта. Но, почти наверняка, это не так. На Землю явно действует корональная дыра: все параметры солнечного ветра меняются просто как по учебнику. Уже в ближайшие часы должны начаться бури уровня G1-G2", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
Влияние дыры ожидается не только сегодня, но и завтра, рассказали учёные.
Отмечается, что вспышечная активность Солнца сейчас находится на умеренном уровне, но рискует повыситься. В центр видимого с Земли солнечного диска выходит достаточно крупная группа пятен, в которой в конце марта произошла первая за два месяца вспышка максимального уровня X.
"При таком положении любое облако плазмы полетит точно в Землю с большой вероятностью радиационного шторма. В этом случае, возможно, получится в прямом эфире наблюдать, какие протоколы предусмотрены у НАСА
для таких ситуаций - трансляция с камер лунного корабля работает непрерывно, хотя иногда и показывает синий экран", - добавили учёные.