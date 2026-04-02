Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:29 02.04.2026 (обновлено: 14:30 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/shventek-2084778103.html
Швентек наняла нового тренера
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907798090_0:130:1080:738_1920x0_80_0_0_7e7cd8529682e33c034ed3c34bc08de6.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907798090_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_910f7030b2a97760424d44bfd19236ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : Пресс-служба WTAПольская теннисистка Ига Швентек
Польская теннисистка Ига Швентек - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Польская теннисистка Ига Швентек. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Испанский специалист Франсиско Ройг стал тренером польской теннисистки Иги Швёнтек.
Спортсменка выложила фотографию с Ройгом в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) с подписью "Добро пожаловать в команду, Франсиско. Очень взволнована новым этапом". Ранее испанец входил в тренерскую команду Рафаэля Надаля с 2005 по 2022 годы.
В марте Швёнтек объявила о прекращении сотрудничества с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом после поражения в стартовом матче на турнире WTA 1000 в Майами.
Швёнтек 24 года, она является победительницей шести турниров Большого шлема и 25 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). На данный момент спортсменка занимает четвертое место в рейтинге WTA.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    462
    644
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала