"Северсталь" продлила соглашение с тренерским штабом

"Что касается тренерского штаба, мы пришли к соглашению, и весь тренерский штаб подписан нами на два года. На два ближайших сезона", - приводятся слова Канакова в Telegram-канале "Северстали".

"В целом, если брать регулярку, плей-офф и все остальное, сезон мы прошли хорошо. Да, есть небольшая ложка дегтя в виде плей-офф. Возможно, мы ожидали что-то другое. Тем не менее, если брать в целом, сезон прошли хорошо. Зрительский интерес небывалый. Команда заняла третье место в Западной конференции. Такого никогда не было. Шестой год подряд мы в плей-офф. В принципе, все прекрасно все видели", - добавил Канаков.