"Северсталь" продлила соглашение с тренерским штабом
Хоккей - 17.03.2022
15:49 02.04.2026 (обновлено: 15:56 02.04.2026)
https://ria.ru/20260402/severstal-2084803749.html
"Северсталь" продлила соглашение с тренерским штабом
"Северсталь" продлила соглашение с тренерским штабом - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
"Северсталь" продлила соглашение с тренерским штабом
Директор череповецкой "Северстали" Николай Канаков заявил, что хоккейный клуб продлил соглашение с тренерским штабом во главе с Андреем Козыревым на два сезона. РИА Новости Спорт, 02.04.2026
хоккей
спорт
андрей козырев
северсталь
континентальная хоккейная лига (кхл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076502339_0:59:2048:1595_1920x0_80_0_0_7af2dff5b4333132f8d759841281982f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей козырев, северсталь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Козырев, Северсталь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Северсталь" продлила соглашение с тренерским штабом

ХК "Северсталь" продлил соглашение с тренерским штабом во главе с Козыревым

Главный тренер "Северстали" Андрей Козырев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Директор череповецкой "Северстали" Николай Канаков заявил, что хоккейный клуб продлил соглашение с тренерским штабом во главе с Андреем Козыревым на два сезона.
Во вторник "Северсталь" уступила нижегородскому "Торпедо" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завершила выступление на турнире. По итогам регулярного чемпионата команда Козырева заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции.
«
"Что касается тренерского штаба, мы пришли к соглашению, и весь тренерский штаб подписан нами на два года. На два ближайших сезона", - приводятся слова Канакова в Telegram-канале "Северстали".
"В целом, если брать регулярку, плей-офф и все остальное, сезон мы прошли хорошо. Да, есть небольшая ложка дегтя в виде плей-офф. Возможно, мы ожидали что-то другое. Тем не менее, если брать в целом, сезон прошли хорошо. Зрительский интерес небывалый. Команда заняла третье место в Западной конференции. Такого никогда не было. Шестой год подряд мы в плей-офф. В принципе, все прекрасно все видели", - добавил Канаков.
ХоккейСпортАндрей КозыревСеверстальКХЛ 2025-2026
 
