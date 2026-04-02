Глава РАН рассказал о перспективах создания "живого" сердца

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. До создания "живого" сердца пройдет еще много времени, для этого российским ученым еще многое предстоит сделать, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
О том, что российские ученые двигаются к созданию "живого" сердца, рассказал президент РФ Владимир Путин в феврале на Форуме будущих технологий.
"Действительно такой вопрос возник. Недавно был Форум будущих технологий, и такие тезисы там прозвучали. Но я думаю, это образно было сказано, чтобы понимать, какие возможности у науки есть", - сказал Красников.
По его словам, работа над созданием "живых" тканей, мышц и органов ведется.
"Но с точки зрения "живого" сердца это еще такое ожидание, мечта, для реализации которой еще надо очень много сделать, и должно еще достаточно много времени пройти, чтобы мы к решению этой задачи приблизились", - заключил глава РАН.
