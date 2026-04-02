Глава РАН рассказал о перспективах создания "живого" сердца - РИА Новости, 02.04.2026
05:23 02.04.2026 (обновлено: 09:23 02.04.2026)
Глава РАН рассказал о перспективах создания "живого" сердца
Глава РАН рассказал о перспективах создания "живого" сердца
До создания "живого" сердца пройдет еще много времени, для этого российским ученым еще многое предстоит сделать, заявил в интервью РИА Новости глава Российской...
Россия, Геннадий Красников, Владимир Путин, Российская академия наук
Глава Российской академии наук Геннадий Красников
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. До создания "живого" сердца пройдет еще много времени, для этого российским ученым еще многое предстоит сделать, заявил в интервью РИА Новости глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
О том, что российские ученые двигаются к созданию "живого" сердца, рассказал президент РФ Владимир Путин в феврале на Форуме будущих технологий.
"Действительно такой вопрос возник. Недавно был Форум будущих технологий, и такие тезисы там прозвучали. Но я думаю, это образно было сказано, чтобы понимать, какие возможности у науки есть", - сказал Красников.
По его словам, работа над созданием "живых" тканей, мышц и органов ведется.
"Но с точки зрения "живого" сердца это еще такое ожидание, мечта, для реализации которой еще надо очень много сделать, и должно еще достаточно много времени пройти, чтобы мы к решению этой задачи приблизились", - заключил глава РАН.
Российские ученые создали "живую" кожу, сообщил глава РАН
2 апреля, 02:44
 
