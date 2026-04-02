Семак признался, что Гонду был очень нужен "Зениту"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости, Борис Ходоровский. Нападающий Лусиано Гонду был необходим "Зениту", заявил в интервью РИА Новости главный тренер футбольного клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак.
Гонду выступал за "Зенит" с 2024 года, а в 2026 году перешел в московский ЦСКА. В обратном направлении проследовал защитник Игорь Дивеев. Роман Вега присоединился к петербуржцам в 2025 году.
"Убежден, что нужно, - ответил Семак на вопрос, нужно ли было "Зениту" приобретать Гонду и аргентинца Вегу. - Первый сезон для Лусиано был блестящим, он стал лучшим бомбардиром "Зенита". Мы брали игрока, способного закрыть две позиции, правого вингера и центрального нападающего. Во втором сезоне что-то пошло не так, не все складывалось так, как хотелось нам и так, как хотелось самому футболисту. По Веге вообще никаких вопросов. Он молодой игрок. С ним мы связываем будущее "Зенита". Аргентинскому защитнику нужно просто встроиться в игру команды".
