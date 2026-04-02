Azur Air вывела из расписания несколько самолетов после проверки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Авиакомпания Azur Air по итогам проверочных мероприятий вывела из расписания несколько самолетов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Необходимо, чтобы документация по ним была приведена в надлежащий порядок", — сказал он журналистам в кулуарах Международного транспортно-логистического форума.

После внеплановой проверки в середине марта срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании ограничили из-за несоблюдения некоторых требований воздушного законодательства. Если перевозчик не устранит их до 8 июня, сертификат аннулируют. Первый поданный план отправили на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности.