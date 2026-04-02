С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Пакет доказательной документации передан на экспертизу в "Авиарегистр", <...> по итогу завершения рассмотрения документации Росавиацией будет выдано одобрение главного изменения", — сказал он в кулуарах Международного транспортно-логистического форума.

Заключение контрактов с авиакомпаниями, по словам Алиханова, будет зависеть от сертификации. Ожидается, что ее проведут в мае. При этом сдача трех бортов планируется уже в этом году.

"Сейчас под руководством Дениса Валентиновича и Виталия Геннадьевича проведена серия совещаний по обеспечению льготного финансирования закупки второй партии самолетов и создания постоянного механизма, чтобы мы работали и имели постоянный источник финансирования для льготного лизинга, доступный потребителям", — заключил министр.

Ил-114-300 — это модернизированная версия Ил-114. Планируется, что новые воздушные суда заменят на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 и Bombardier Dash 8 .

Одна из особенностей модели — возможность использования в труднодоступных районах. Судно способно работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, планируется, что Ил-114-300 будут летать в арктических районах в условиях низких температур.