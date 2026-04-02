Самолет Ил-114-300 завершил летные испытания
Пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T20:12:00+03:00
Безопасность, Россия, Франция, Канада, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Виталий Савельев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-114-300, Ан-24
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
"Пакет доказательной документации передан на экспертизу в "Авиарегистр", <...> по итогу завершения рассмотрения документации Росавиацией
будет выдано одобрение главного изменения", — сказал он в кулуарах Международного транспортно-логистического форума.
Заключение контрактов с авиакомпаниями, по словам Алиханова, будет зависеть от сертификации. Ожидается, что ее проведут в мае. При этом сдача трех бортов планируется уже в этом году.
"Сейчас под руководством Дениса Валентиновича и Виталия Геннадьевича проведена серия совещаний по обеспечению льготного финансирования закупки второй партии самолетов и создания постоянного механизма, чтобы мы работали и имели постоянный источник финансирования для льготного лизинга, доступный потребителям", — заключил министр.
Ил-114-300 — это модернизированная версия Ил-114. Планируется, что новые воздушные суда заменят на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 и Bombardier Dash 8.
Одна из особенностей модели — возможность использования в труднодоступных районах. Судно способно работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, планируется, что Ил-114-300 будут летать в арктических районах в условиях низких температур.
Первый Международный транспортно-логистический форум проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.