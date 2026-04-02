"Салават Юлаев" вышел во второй раунд Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Хоккей
20:37 02.04.2026
"Салават Юлаев" вышел во второй раунд Кубка Гагарина
Уфимский "Салават Юлаев" дома выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и... РИА Новости Спорт, 02.04.2026
спорт, евгений кузнецов, роман горбунов, брукс мэйсек, салават юлаев, автомобилист, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл), кубок гагарина
Хоккей, Спорт, Евгений Кузнецов, Роман Горбунов, Брукс Мэйсек, Салават Юлаев, Автомобилист, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Кубок Гагарина
© Фото : Соцсети "Салавата Юлаева" Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" дома выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.
Встреча в Уфе завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Максим Кузнецов (9-я минута), Джек Родуолд (32), Евгений Кузнецов (60) и Шелдон Ремпал (81). У "Автомобилиста" по шайбе забросили Брукс Мэйсек (19), Максим Денежкин (30) и Роман Горбунов (60). Команды обменялись голами на последней минуте основного времени.
02 апреля 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Салават Юлаев
4 : 3
Автомобилист
08:33 • Максим Кузнецов
(Владислав Ефремов, Никита Зоркин)
11:08 • Джек Родвальд
(Алексей Василевский, Шелдон Ремпал)
19:56 • Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Егор Сучков)
20:43 • Шелдон Ремпал
(Евгений Кузнецов)
18:37 • Брукс Мэйсек
(Анатолий Голышев)
09:22 • Максим Денежкин
(Стефан Да Коста)
19:27 • Роман Горбунов
(Максим Осипов, Семен Кизимов)
Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-2 в пользу "Салавата Юлаева". Уфимский клуб в третий раз играл с "Автомобилистом" в плей-офф КХЛ, в 2010 и 2019 годах сильнее также был "Салават Юлаев".
Во втором раунде "Салават Юлаев" сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина ярославским "Локомотивом".
По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Салават Юлаев" стал пятым.
