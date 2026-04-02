"Салават Юлаев" вышел во второй раунд Кубка Гагарина

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" дома выиграл у екатеринбургского "Автомобилиста" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.
Встреча в Уфе завершилась во втором овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Максим Кузнецов (9-я минута), Джек Родуолд (32), Евгений Кузнецов (60) и Шелдон Ремпал (81). У "Автомобилиста" по шайбе забросили Брукс Мэйсек (19), Максим Денежкин (30) и Роман Горбунов (60). Команды обменялись голами на последней минуте основного времени.
02 апреля 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
08:33 • Максим Кузнецов
11:08 • Джек Родвальд
(Алексей Василевский, Шелдон Ремпал)
19:56 • Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Егор Сучков)
20:43 • Шелдон Ремпал
18:37 • Брукс Мэйсек
09:22 • Максим Денежкин
19:27 • Роман Горбунов
(Максим Осипов, Семен Кизимов)
Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-2 в пользу "Салавата Юлаева". Уфимский клуб в третий раз играл с "Автомобилистом" в плей-офф КХЛ, в 2010 и 2019 годах сильнее также был "Салават Юлаев".
Во втором раунде "Салават Юлаев" сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина ярославским "Локомотивом".
По итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Салават Юлаев" стал пятым.