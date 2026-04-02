Семак уверен, что клубы РПЛ ослабеют из-за новых лимитов на легионеров
2026-04-02T08:06:00+03:00
2026-04-02T09:50:00+03:00
Спорт, Сергей Семак, Российская премьер-лига (РПЛ), Зенит
Семак: клубы РПЛ ослабеют после введения новых лимитов на легионеров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости, Борис Ходоровский. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) ослабеют после введения новых ограничений на количество иностранных футболистов, заявил в интервью РИА Новости главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев назвал решенным вопрос с ужесточением лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле - пять. На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон до 13 легионеров, при этом на поле одновременно могут быть восемь из них. Семак считает, что новый лимит не пойдет на пользу российскому футболу.
"Давайте будем точны в формулировках. Я не критикую министра и его решения, а высказываю свое мнение по тому или иному вопросу. Если принимается новый лимит на легионеров, нужно понимать, зачем это делается. Для начала задуматься над ответом на этот вопрос, а потом принимать какие-то меры, которые регулируют развитие российского футбола. Клубы после его принятия станут слабее, и это вам скажет любой работающий в РПЛ тренер", - сказал Семак.
"Мы уже проходили разные варианты ограничений на зарубежных игроков. Помогло это развитию российских игроков? Нет, не помогло. Мешает ли присутствие иностранных футболистов появлению новых звезд отечественного футбола? Появились же в последнее время (Алексей) Батраков, Матвей Кисляк, Станислав Агкацев. Сейчас РПЛ - очень конкурентоспособная лига, а вот новый лимит вряд ли сделает ее сильнее", - добавил тренер.
Полностью интервью с Сергеем Семаком читайте в четверг на сайте РИА Новости.