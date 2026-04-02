18:34 02.04.2026 (обновлено: 18:56 02.04.2026)
Россия находится в контакте со странами Персидского залива, заявил Шойгу
Россия предлагает США, Израилю и Ирану разные варианты дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 02.04.2026
Россия находится в контакте со странами Персидского залива, заявил Шойгу

Шойгу: РФ предлагает варианты дипурегулирования конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия предлагает США, Израилю и Ирану разные варианты дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Россия находится в постоянном контакте со всеми странами Персидского залива, и с Ираном в том числе. Мы предлагаем варианты дипломатического урегулирования этого конфликта, мы предлагали разные варианты как Ирану, Соединённым Штатам, Израилю, и все это находится на столе переговоров", - сказал Шойгу на встрече с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты в Москве.
Шойгу: голод может коснуться миллионов людей из-за иранского конфликта
2 апреля, 18:33
Ситуация на Ближнем Востоке "сейчас уже носит не просто опасный, а угрожающий характер", подчеркнул Шойгу.
Как отметил секретарь СБ РФ, важно предпринимать коллективные усилия для урегулирования конфликта. По словам Шойгу, количество вопросов безопасности, связанных с ситуацией вокруг Ирана и в целом в Персидском заливе, беспрецедентно - речь идет о вопросах энергоносителей, экологии, миграционных потоков, медицины, фармацевтики и многого другого.
Москва и Каир находятся в постоянном диалоге и обсуждают все вопросы, связанные с эскалацией на Ближнем Востоке, отметил Шойгу.
Египет прилагает максимум усилий для деэскалации ситуации, сказал Бадр Абдель Аты.
"Наша позиция полностью совпадает с позицией Российской Федерации относительно необходимости найти политическое, дипломатическое решение этого кризиса. Считаем, что военно-силовое решение только усугубит ситуацию в регионе и в целом в мире", - отметил глава МИД Египта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Выбор сделан: Трамп готов воевать с Ираном вечность
2 апреля, 08:00
 
