Талые воды размыли две дороги и изолировали село в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр – РИА Новости. Таяние снега привело к размыву двух участков дорог и отрезало от сообщения село Рогачёвка в Свободненском округе Амурской области, сообщает минтранс региона.

"В Свободненском округе из-за таяния снега произошел размыв двух участков дорог. Закрыт проезд в районе 5 км Подъезд к селу Рогачевка. Так как альтернативного пути нет, жители села временно остались без связи", - говорится в сообщении .

Кроме того, затруднено движение из-за переливов воды и размыва обочин на подъезде к селу Источное. Проезд возможен для всех видов транспорта по одной полосе. Дорожники проводят работы по восстановлению трассы. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается, добавили в минтрансе.