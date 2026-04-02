Глава РАН рассказал, когда роботы смогут обыграть сборную по футболу

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Команда роботов к концу следующего десятилетия сможет обыграть сборную по футболу, эта задача заложена в дорожной карте по развитию роботов в мире, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.

"Мы давно знали, что робототехника будет развиваться быстрыми темпами. Мало того, есть дорожная карта по развитию искусственного интеллекта, по развитию роботов", - сказал академик.

По его словам, эта дорожная карта существует уже около десяти лет, поэтому ученые во всем мире примерно знают по годам, какие задачи в сфере робототехники и когда будут решены.